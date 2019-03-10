انطلاق فعاليات المهرجان الثقافي بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

انطلقت فعاليات المهرجان الثقافي بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.



وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن إقامة هذه الفعاليات تأتي في إطار دور الجامعة في نشر الثقافة العامة والدينية من أجل إثراء الوعي الفكري بين الطلاب والإطلاع على المعارف من خلال تنظيم المعارض وعرض أحدث الكتب في المجالات المختلفة، هذا إلى جانب زيادة الوعي الديني للطلاب من خلال حضور الندوات لما تتضمنه من موضوعات ثرية للغاية يتم طرحها ومناقشتها.



وأوضحت الدكتورة عميد كلية الفنون التطبيقية أن الكلية تهدف إلى تنظيم الفعاليات التي تحقق فائدة علمية وعملية للطلاب في جميع المجالات.



وبدأت فعاليات المهرجان الثقافي بافتتاح معرض الكتاب الذي تضمن مجموعة من الكتب في المجالات المختلفة من أجل دعم القراءة وتوعية الطلاب بأهميتها، نظرا لأهمية تنظيم هذه المعارض داخل الجامعات لما تسهم به فى إثراء الوعي الثقافي للطلاب بشتى المعارف والعلوم، والإطلاع على آخر ما أصدرته دور النشر العربية والعالمية من كتب عربية وأجنبية في مختلف العلوم والآداب.



كما تضمن المهرجان الثقافي ندوة دينية تضمنت شرح أحكام الصلاة وشروطها وأركانها وكيف تم فرض الصلاة علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك تضمن المهرجان مسابقة للإنشاد الديني وندوة شعرية.