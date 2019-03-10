فيسبوك يختبر ميزة Watch Party على انستجرام

أطلق فيسبوك، العام الماضي، ميزة Watch Party التي لاقت نجاحا كبيرا على جروبات الفيسبوك، وفي وقت لاحق، اختبرت شركة التواصل الاجتماعي ميزة مماثلة على تطبيق "مسنجر" التابع لها.





وبحسب ما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، رصدت الخبيرة جان ونج ميزة مشاهدة الفيديو المشترك Watch Party، الموجودة على جروبات فيسبوك، عبر انستجرام، وتتيح هذه الميزة للأشخاص على فيسبوك مشاهدة مقاطع الفيديو معا في نفس الوقت.



