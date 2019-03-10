ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

فيسبوك يختبر ميزة Watch Party على انستجرام

الأحد 10/مارس/2019 - 11:55 ص
تطبيق فيسبوك وتطبيق
تطبيق فيسبوك وتطبيق انستجرام
آية جمعة
أطلق فيسبوك، العام الماضي، ميزة Watch Party التي لاقت نجاحا كبيرا على جروبات الفيسبوك، وفي وقت لاحق، اختبرت شركة التواصل الاجتماعي ميزة مماثلة على تطبيق "مسنجر" التابع لها.

وبحسب ما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، رصدت الخبيرة جان ونج ميزة مشاهدة الفيديو المشترك Watch Party، الموجودة على جروبات فيسبوك، عبر انستجرام، وتتيح هذه الميزة للأشخاص على فيسبوك مشاهدة مقاطع الفيديو معا في نفس الوقت.

وقالت ونج إن هذه الميزة ستكون متوفرة في Direct Messages الموجودة على انستجرام في مكالمات الفيديو. لكن انستجرام رفض التعليق على هذا الاكتشاف.

ترشيحاتنا

قبرص تحاول منافسة مصر في أعداد السائحين.. ووزير السياحة: لن نستطيع

لطلاب أولى ثانوي.. ننشر جدول امتحانات مارس الإلكترونية

الفن يمد لسابع جد.. حفيدة أم كلثوم تعيد أمجاد كوكب الشرق.. أحفاد فريد شوقي يغزون الشاشة.. وأمير كرارة ينتمي لفنان شهير

أول تعليق من كامل الوزير بعد إعلان تكليفه وزيرا للنقل.. فيديو

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

شيما صابر بصحبة محمد النني في لندن: من الرائع رؤية صديقي العزيز

تحطم طائرة إثيوبية على متنها 157 شخصاً

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم الأحد.. فيديو

مساعد كوبر يسخر من الجماهير عقب هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب

السيسي: الإسلام السياسي حاول تقديم قيادات الدولة على أنها فاسدة.. فيديو

السيسي: أحداث محمد محمود كانت عملية شديدة الإحكام لإسقاط الدولة.. فيديو

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

فيديو

أسامة هيكل: مصر ستشهد ما يسمى التليفزيون التفاعلي قريباً.. فيديو
الرئيس السيسي يكشف تفاصيل تعيين اللواء كامل الوزير وزيرا للنقل.. فيديو
السيسي: تزعلوا منى أو تكرهونى مايجراش حاجة لكن البلد تعيش.. فيديو
أسامة هيكل: الإعلام الآن يخترق قيم المجتمع وينتهك عاداته وتقاليده.. فيديو
أول تعليق من كامل الوزير بعد إعلان تكليفه وزيرا للنقل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟