ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

فحص 74021 مواطنا ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد

الأحد 10/مارس/2019 - 01:28 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء السبت، عن انتهاء مديرية الصحة بالمحافظة من فحص 74021 مواطنا حتى الساعة 9 مساءً بنهاية يوم 9 مارس2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

من جانبه أكدت الدكتورة السيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، بينما نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.

وأضافت مشرف أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

ترشيحاتنا

شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة لقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور.. صور

الداخلية ترصد محاولة شخص نشر فيديو قديم عن ذيح عاطل لطالب

مساعد كوبر يسخر من الجماهير عقب هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب

الأبيض دائما يتفوق.. بشري سارة للزمالك قبل مواجهة جورماهيا بمصر

كم دفعت قطر للفيفا مقابل مونديال 2022.. وثائق مسربة تكشف المستور

فأر يدمر حياة أسرة بالمنوفية.. الأم حاولت اصطياده بالسم فمات أطفالها الثلاثة

السيسي: كامل الوزير وزيرا للنقل.. وحلف اليمين عقب عودة البرلمان للانعقاد

السيسي يعد المصريين: سكك حديدية جديدة العام المقبل.. فيديو

بيان عاجل للحكومة حول أسباب إقالة مدير معهد القلب

السيسي: أحداث محمد محمود كانت عملية شديدة الإحكام لإسقاط الدولة.. فيديو

شاهد.. والدة شهيد تروي اللحظات الأخيرة لابنها: كان مكشوف عنه الحجاب

هاني أبو ريدة يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

فيديو

مروة ناجي تقدم أغنية بمناسبة يوم الشهيد.. فيديو
شاهد.. الرئيس السيسى يكرم أسر الشهداء
أحمد جمال يقدم أغنية أخو الشهيد بمناسبة يوم الشهيد
شاهد.. قصيدة أنا ابن الشهيد خلال فعاليات الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد
السيسي عن حادثة محطة مصر: ينفع حد ياخد استروكس ويسوق قطر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟