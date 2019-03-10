فحص 74021 مواطنا ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء السبت، عن انتهاء مديرية الصحة بالمحافظة من فحص 74021 مواطنا حتى الساعة 9 مساءً بنهاية يوم 9 مارس2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.



من جانبه أكدت الدكتورة السيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، بينما نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.



وأضافت مشرف أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.