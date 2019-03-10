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رياضة

ليفربول محمد صلاح يضرب شباك بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 04:01 م
صدى البلد
إسراء أشرف
فاز ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، برباعية مقابل هدفين، على ضيفه بيرنلي، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

وافتتح بيرنلي أهداف اللقاء عن طريق اشلي ويستوود لاعب وسط الفريق في الدقيقة 6، من ركلة ركنية خدعت دفاع الريدز وأليسون بيكر حارس المرمى لتدخل شباكه.

واستطاع فيرمينو أن يسجل هدف التعادل للريدز في الدقيقة 19، بعد عرضية رائعة من النجم المصري محمد صلاح، وصلت للبرازيلي ليسكنها شباك بيرنلي بسهولة، قبل أن يضيف زميلهما النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، نجح روبيرتو فيرمينو في إحراز الهدف الثالث لليفربول والثاني له بالدقيقة 67، قبل أن يسجل يوهان بيرج جودموندسون لاعب بيرنلي الهدف الثاني لفريقه.

ولكن تمكن ماني من تسجيل الهدف الرابع لليفربول والثاني له في اللقاء، بالدقيقة 93 عقب انتهاء الوقت الأصلي، ليؤكد فوز الريدز برباعية مقابل هدفين.

وحصل الحارس البرازيلي أليسون بيكر، بطاقة صفراء، في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد اعتراضه على أندريه مارينر حكم اللقاء، لعدم احتساب خطأ لصالحه.

وسيطر ليفربول على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 63%، مقابل 37% لبيرنلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الريدز إلى النقطة 73 في المركز الثاني، بجدول ترتيب فرق البريميرليج، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 30 في المركز السابع عشر.
ليفربول محمد صلاح يضرب شباك بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي.. فيديو
ليفربول محمد صلاح يضرب شباك بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي.. فيديو
ليفربول محمد صلاح يضرب شباك بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي.. فيديو
ليفربول محمد صلاح يضرب شباك بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي.. فيديو
ليفربول محمد صلاح يضرب شباك بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

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