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ديني

خالد الجندي: حسدت الشهداء في الاحتفال بذكراهم اليوم لسببين ..فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 07:15 م
الشهداء
الشهداء
أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن حديث أهالى الشهداء فى الندوة التثقيفية للاحتفال بيوم الشهيد، أصابه بنوبة بكاء، مشيرًا إلى أن الجميع بمن فيهم الرئيس عبد الفتاح السيسى بكوا متأثرين.

وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، استمتعنا إلى أمثلة من الناس كأنهم أعلى من كوكب وكأنهم ليسوا بشر عاديين مثلنا، فهم بشر فوق عاديين وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بالشهداء وأُسرهم، ولفت نظري عظمة أسر الشهداء، والذين قالوا كلمات تفتت الصخر أبكت الجميع من التأثر والفخر والإعجاب والعزة وليس بكاء ضعف أو خوف.

وتابع: وكنت أحسدهم وكل شهيد أكرمه الله تعالى بنيل الشهادة وبأن له مثل هذه الأُسر الكريمة، فهي إنتاج مصري خالص سواء مسلمين أو مسيحيين، منوهًا بأن الندوة كان فيها دروس مهمة وهي أن البطولة ليست عملًا فرديًا ولا تأتي بطريقة عشوائية وإنما هي نتاج أسرة، فالإرهابي لا يظهر بطريقة شيطانية، وإنما هو نتاج أسرة مفككة أو مغيبة أو مهملة، لم تغرس في نفوس أبنائها احترام الدماء وقداستها والنفس البشرية، فالإرهابي والشهيد كلاهما نتاج أسرة.

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