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رياضة

أرسنال يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف تشاكا في الشوط الأول

الأحد 10/مارس/2019 - 07:25 م
صدى البلد
القسم الرياضي
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي أرسنال، وضيفه مانشستر يونايتد، إلى تقدم الجانرز بهدف نظيف، في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

بدأ أرسنال المباراة ضاغطًا على مانشستر يونايتد، وكان قريبًا من التسجيل، بعدما رفع كولاسينتش عرضية رائعة في الدقيقة الأولى مرت من مدافعي اليونايتد لكن لم يقابلها أى لاعب من الأرسنال لتخرج خارج الملعب، وسدد أوباميانج تسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 4، وعاد أوباميانج في الدقيقة السابعة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها أخطأت شباك ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر، ليرد لوكاكو برأسية ارتطمت في العارضة في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة الثالثة عشر، باغت جرانيت تشاكا الجميع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، غيرت اتجاهها بفعل الرياح، لتخدع دي خيا وتسكن شباكه معلنةً عن الهدف الأول للمدفعجية.

حاول مانشستر يونايتد تعديل النتيجة وفي الدقيقة التاسعة عشر، سدد البرازيلي فريد متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد تسديدة مباغتة ، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن ، كذلك كان البلجيكي روميلو لوكاكو قريبًا من التسجيل في الدقيقة 38 لكن برناند لينو حارس مرمى الجانرز أبى أن تدخل تسديدة لوكاكو شباك فريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم المدفعجية بهدف وحيد دون مقابل.

ويحتل ارسنال المركز الخامس برصيد 57 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

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