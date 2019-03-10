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فن

إيناس الدغيدي تظهر بـ طوق الرقبة في عيد ميلاد يسرا

الأحد 10/مارس/2019 - 08:55 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حرصت المخرجة إيناس الدغيدى على حضور احتفال الفنانة يسرا بعيد ميلادها اليوم فى منزلها رغم تعرضها إلى الإصابة فى عنقها حيث ظهرت ايناس وهى تضع على رقبتها الطوق الطبي.

ونشرت الإعلامية بوسى شلبى مقطع فيديو من الاحتفال الذى أقيم اليوم حيث فاجأوها بالاحتفال واحضروا تورتة على هيئة قلب وكتبوا عليها "القلب الكبير يسرا".

من ناحية أخرى تستعد يسرا لتصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "بيت العيلة" خلال أيام قليلة بعد انتهاء الجهة المنتجة من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في المسلسل ومن المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.
إيناس الدغيدي تظهر بـ طوق الرقبة في عيد ميلاد يسرا

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