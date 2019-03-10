خالد الجندي: الإرهابي نتاج أسرة مفككة ..فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أسر الشهداء هم إنتاج مصري خالص سواء مسلمين أو مسيحيين.



أوضح «الجندى» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، أن أسرة الشهيد قد أنتجت من قدم حياته فداء لوطنه، فيما أن أسرة الإرهابي انبتت شخص قتل نساء وأطفال وشيوخ وهدد أمن وطنه وتحالف على بلده، وجاء بالخراب والدمار فهو لم يقتل الناس فقط وإنما يقضي على ثقة بعض الناس من ضعاف الإيمان في الإسلام.



وتابع: لأنه ليس إرهابي فقط وإنما هو منافق يدعي الصلاح بينما هو قاتل، مشيرًا إلى أن الإرهابي ليس نبتًا شيطانيًا وإنما هو نتاج أسرة مفككة أو مهملة أو مغيبة، لم تغرس في نفوس أبنائها احترام الدماء وقداستها والنفس البشرية، فالإرهابي والشهيد كلاهما نتاج أسرة.



