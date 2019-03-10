ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خالد الجندي: الإرهابي نتاج أسرة مفككة ..فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 09:01 م
إرهابي
إرهابي
أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أسر الشهداء هم إنتاج مصري خالص سواء مسلمين أو مسيحيين.

أوضح «الجندى» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، أن أسرة الشهيد قد أنتجت من قدم حياته فداء لوطنه، فيما أن أسرة الإرهابي انبتت شخص قتل نساء وأطفال وشيوخ وهدد أمن وطنه وتحالف على بلده، وجاء بالخراب والدمار فهو لم يقتل الناس فقط وإنما يقضي على ثقة بعض الناس من ضعاف الإيمان في الإسلام.

وتابع: لأنه ليس إرهابي فقط وإنما هو منافق يدعي الصلاح بينما هو قاتل، مشيرًا إلى أن الإرهابي ليس نبتًا شيطانيًا وإنما هو نتاج أسرة مفككة أو مهملة أو مغيبة، لم تغرس في نفوس أبنائها احترام الدماء وقداستها والنفس البشرية، فالإرهابي والشهيد كلاهما نتاج أسرة.

ترشيحاتنا

إجراء جديد من البرلمان البريطاني تجاه قطر بعد فضيحة رشاوى الفيفا

تراجع أسعار الدولار والعملات في ختام تعاملات اليوم

تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على مباراة الزمالك وجورماهيا

6 مصريين بين ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

شجاعة الأبطال.. كيف تلقى كامل الوزير قرار تكليفه بمسؤولية وزارة النقل.. وبما وصفه السيسي؟

نفق للهروب وقاعة مضادة للرصاص و70 رجل أمن لحماية مارك زوكربيرج من القتل

الإمام الأكبر في ذكرى رحيل طنطاوي: كان عالما جليلا محبا للأزهر

أغرب تعليق من أردوغان على فض مسيرة نسائية بالقوة في تركيا

أسعار الذهب بختام اليوم الأحد 10 مارس 2019

ساعات الموت والرعب داخل طائرة تركية

الأبيض تذيل المجموعة .. بترو أتليتيكو يصدم الزمالك قبل مواجهة جورماهيا

شاهد.. طائرة بوتفليقة تستعد لمغادرة مطار جنيف عائدة لـ الجزائر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة .. صور

فيديو

أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن
تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو
إسلام شيبسي.. عازف أورج مصري عرفت أصابعه العالمية .. فيديو وصور
شاهد الآن .. بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية
على غزلان وشيماء مغربي يطرحان أغنية قتل عمد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟