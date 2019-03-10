الأمير يتفقد دراسات الأزهر بدسوق.. ويقدم العزاء في وفاة أستاذ شريعة

تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، سير العملية التعليمية بكليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، وكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، للاطمئنان على انتظام وحسن سير العملية التعليمية.



وتفقد نائب رئيس الجامعة –خلال جولته- قاعات الدراسة بالكليتين، ومدى مناسبتها للشروط والمعايير، كما تفقد مكاتب الشئون الإدارية، وأجرى محادثات مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلاب بالكليتين لمعرفة مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم.



كما وقف الأمير على ما تم إنجازه في ملف الجودة بالكليتين، وحثهم على العمل لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد، في إطار توجيهات وحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية التي تهدف إلى حصول كل كليات الجامعة على شهادة الجودة.



واطلع نائب رئيس الجامعة على المقررات والمناهج التي تدرس، ومدى الالتزام بجدول المحاضرات لمختلف الفرق الدراسية.



وتوجه نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، لزيارة أسرة المرحوم الدكتور كمال جودة أبوالمعاطي، أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، في مسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى، على رأس وفد من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة لتقديم واجب العزاء لأسرته ومواساتهم.