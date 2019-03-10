بعد شائعة زواجهما.. نجوى كرم تلتقي ماجد المهندس لأول مرة في السعودية

تستعد المطربة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء أولى حفلاتها في السعودية 28 مارس الحالي، بمشاركة المطرب ماجد المهندس.





يذكر أن نجوى كرم عادت مؤخرًا إلى شركة "روتانا" وبصدد التحضير لعدد من الأغاني لإطلاقها.





كانت نجوى كرم التقت الفنان ماجد المهندس في حفل مشترك يوم 14 فبراير الجاري، ضمن فعاليات فعاليات مهرجان فبراير الكويت.





وخرجت بعض الشائعات حول زواج نجوى كرم وماجد المهندس، وقالت نجوى كرم في لقاء مصور لها مع إذاعة «أغاني أغاني» اللبنانية، أنها تستنكر الشائعات التي طالتها حول زواجها من الفنان العراقي ماجد المهندس، وذلك بعد أن أطل الثنائي قبل فترة على غلاف مجلة زهرة الخليج، في لقطات رومانسية ضمن جلسة تصوير الحوار.