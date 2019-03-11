المحرصاوى: 2.2 مليار جنيه ميزانية جامعة الأزهر.. صور

قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إن الكثير من الناس يظنون أن جامعة الأزهر من أغنى الجامعات ولكنها تحصل على ميزانية مثل جامعة القاهرة مع فارق عدد الكليات التي تبلغ 84 كلية و4 فصول وعدد الطلاب كذلك، وميزانيتها 2 مليار و200 جنيه وهذه لا تكفي لإقامة إنشاءات للكليات.



وأضاف المحرصاوي، في حوار لـ"صدى البلد"، أن مشكلة تأخر فتح المدينة الجامعية في طنطا هو عدم اكتمالها بسبب أن تكاليف الإنشاء واردة من منحة من دولة خارجية والمنحة لم تكتمل حتى الآن فإنشاؤها يعود لمتوفرات المنحة وليست من ميزانية الجامعة حتى تتهم الجامعة بالتقصير في إنهاء العمل بها.



وأشار إلى أن الجامعة تعمل على رفع الكفاءات بكل أنواعها، فعقدت دورات تدريبية متنوعة لرفع الكفاءة في القيادة والإدارة الناعمة والجودة والفساد الإدارى للموظفين، وكذلك دورات في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي للطلاب وبروتوكول تعاون مع جامعة النيل لتدريب الطلاب.



