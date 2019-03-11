شاهد.. تمارين رياضية فى البيت تساعد على خسارة الوزن بسهولة

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة باستخدام وزن الجسم، والتي تساعد في إنقاص الوزن.



وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الاثنين، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها، لافتًا إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد، ومقدار تحمله.



وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.