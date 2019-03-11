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أخبار العالم

الاقتصاد التركي ينكمش 3% بأسوأ من المتوقع

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:51 ص
اردوغان
اردوغان
رويترز
أفادت بيانات رسمية اليوم الاثنين، بأن الاقتصاد التركي انكمش ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مقارنة مع انكماش بنسبة 2.7 بالمئة توقعه استطلاع أجرته رويترز.

ومع مرور العملة التركية بأزمة أفقدتها 30 بالمئة من قيمتها العام الماضي، نما الاقتصاد 2.6 بالمئة في 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009. وكان الاستطلاع توقع نموا نسبته 2.55 بالمئة.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم 2.4 بالمئة مقارنة بالربع السابق. وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد نما 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزا التقدير الأولي البالغ 1.6 بالمئة.

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