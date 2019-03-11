الترسانة وجمهورية شبين.. سيناريو الموسم الماضي يثير رعب الشواكيش

يستعد فريق كرة القدم الأول بنادي الترسانة لمواجهة قوية أمام فريق جمهورية شبين ضمن منافسات الجولة الــ22 من مسابقة دوري القسم الثاني .



وتشهد تدريبات فريق الترسانة الجدية والتركيز خوفا من تكرار سيناريو الموسم الماضي بعد أن أعاقه فريق جمهورية شبين عن الوصول للدوري الممتاز.



وكانت مباراة الموسم الماضي في لقاء العودة بالجولة الأخيرة قد انتهت بفوز المنوفي علي الترسانة بنتيجة هدف دون رد ليبتعد الشواكيش عن الصعود بفارق ثلاث نقاط فقط عن الصاعد النجوم .



في حين انتهت مباراة الذهاب الموسم الماضي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب الموسم الحالي



ويعد فريق الترسانة من المرشحين بقوة للصعود للدوري الممتاز عن مجموعة القاهرة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة وبفارق نقطة وحيده عن المتصدر نادي مصر .