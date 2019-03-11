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رياضة

محمد عواد يشيد بـ ميدو.. لهذا السبب

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:02 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه محمد عواد حارس مرمى فريق الوحدة السعودي، رسالة لمجلس إدارة النادي وأحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق، بشأن التمهل في عودة المصابين على الرغم من خوض الفريق لمباراة مصيرية أمام الهلال السعودي.

وكتب عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا لنادي الوحدة علي التعامل مع المحترفين بشكل احترافي ورائع وعدم الاستعجال في عودة المصابين في مباراة هي الأهم في الموسم أمام الهلال وهذا يحسب للمدير الفني ميدو وثقته الكبير في جميع اللاعبين".

وخطف الوحدة تعادلًا قاتلًا أمام نظيره الهلال السعودي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 36 في المركز السادس بفارق 4 نقاط عن الأهلي الخامس، بينما رفع الهلال رصيده إلى النقطة 56 في صدارة الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن النصر.

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