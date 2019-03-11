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"المحافظة على التراث" تعقد مؤتمرها العاشر بعنوان "تراث القاهرة" السبت المقبل

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:23 م
صدى البلد
أ ش أ
تنظم جمعية المحافظة على التراث المصري برئاسة المهندس ماجد الراهب يوم السبت المقبل مؤتمرها السنوي العاشر تحت عنوان (تراث القاهرة) ؛ وذلك بمقر الجمعية بشبرا.

وقال الدكتور عبدالرحيم ريحان مقرر إعلام الجمعية - في تصريح له اليوم الاثنين - : إن المؤتمر يبحث عددا من الأوراق البحثية المتميزة ورقة (بولاق أبوالعلا- التماثيل العامة في مصر للدكتورة راندا بليغ أستاذ الآثار المصرية كلية الآداب بجامعة المنصورة) وورقة للدكتور خالد سعد مدير عام الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ بوزارة الآثار بعنوان (أهم المواقع السياحية بالقاهرة).

وأفاد ريحان بأن الدكتورة شيرين صادق الجندي رئيس قسم الإرشاد السياحي بكلية الآداب جامعة عين شمس سوف تعرض من خلال ورقتها البحثية أهم الأديرة القبطية في إقليم القاهرة الكبرى في دراسة تاريخية أثرية سياحية فيما يلقي القمص يسطس فانوس بطرس محاضرة عن تل اليهودية والقمص يسطس الأورشليمي عن حصن بابليون بمصر القديمة ويعرض المهندس ماجد الراهب رئيس مجلس إدارة الجمعية دراسة عن قصر الأمير طوسون.

وأشار إلى أنه سوف يدير جلسات المؤتمر الدكتور حجاجي إبراهيم أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية وعميد المعهد العالي للسياحة والفندقة بالغردقة ، والدكتورة شذى جمال أستاذ الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان ، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الجامعات والهيئات المتخصصة.

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