عبد العال يوجه 4 رسائل للنواب.. ويحذر: عارفين اللي مش هييجي بكره هعمل معاه إيه

بعث الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بـ4 رسائل في نهاية الجلسة العامة اليوم التى استمرت لأكثر من 6 ساعات لم تتوقف سوى 5 دقائق فقط بهدف إعادة الانضباط للقاعة بسبب "ضوضاء النواب" ومخالفتهم لقواعد اللائحة، في جلسة تعتبر الأطول تحت إدارة الدكتور عبدالعال خلال دور الانعقاد الحالي.



الرسالة الأولى لرئيس البرلمان كانت موجهة للحكومة، وقال "عبدالعال": "أهو الحكومة بتوافق للحكومة على كل حاجة، والمجلس من كتر التعاون محل نقد وقذف ليل نهار وبيقولوا لك المجلس بيوافق على كل حاجة من الحكومة، وأنا بقرأ التقارير كلها بتجيلي، لازم نعاكس بعض يعني".



ورد عليه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، قائلًا: "بدون المجلس الحكومة مش هتعرف تعمل حاجة، وما وافق عليه المجلس للمصلحة العامة لمصر مش لمصلحة الحكومة".



وعقب الدكتور عبدالعال، على تعليق الوزير، قائلًا: "ما تحققه من نجاح ينسب للمجلس وما نحققه من نجاح ينسب للحكومة، لأنه يوجد تعاون بيننا للصالح العام".



الرسالة الثانية، اختص بها وزارة الصحة، بشأن إيجاد حل لمشكلة صياغة مسمى لائق بمشروع قانون مزاولة مهنة الطب، لمحاسبة الأطباء وفقًا لمعيار علمى ويناسب ما يمثله الأطباء من مكانة وقيمة في المجتمع، وقال "عبدالعال": "كلمة امتحان.. لا، وكلمة اختبار.. لا، وكلمة تقييم.. اه"، مضيفًا: "إحنا مش عايزين أى خلافات على الإطلاق".



والرسالة الثالثة، كانت من نصيب نواب الشعب، إذ قال لهم "عبدالعال": عارفين اللى مش هيجى بكرة هعمل معاه ايه؟



الرسالة الرابعة والأخير هى: "السادة الأعضاء انتوا عارفين المقاعد اللى قدام محدش ييجي ناحيتها، انتوا عارفين إنها وفقًا للائحة مخصصة للوزراء، عشان يبقي قلنا، محدش ييجي ناحيتها"، على حد ذكر رئيس البرلمان.