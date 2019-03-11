ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

عبد العال يوجه 4 رسائل للنواب.. ويحذر: عارفين اللي مش هييجي بكره هعمل معاه إيه

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:31 م
على عبدالعال رئيس
على عبدالعال رئيس مجلس النواب
محمود فايد
بعث الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بـ4 رسائل في نهاية الجلسة العامة اليوم التى استمرت لأكثر من 6 ساعات لم تتوقف سوى 5 دقائق فقط بهدف إعادة الانضباط للقاعة بسبب "ضوضاء النواب" ومخالفتهم لقواعد اللائحة، في جلسة تعتبر الأطول تحت إدارة الدكتور عبدالعال خلال دور الانعقاد الحالي.

الرسالة الأولى لرئيس البرلمان كانت موجهة للحكومة، وقال "عبدالعال": "أهو الحكومة بتوافق للحكومة على كل حاجة، والمجلس من كتر التعاون محل نقد وقذف ليل نهار وبيقولوا لك المجلس بيوافق على كل حاجة من الحكومة، وأنا بقرأ التقارير كلها بتجيلي، لازم نعاكس بعض يعني".

ورد عليه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، قائلًا: "بدون المجلس الحكومة مش هتعرف تعمل حاجة، وما وافق عليه المجلس للمصلحة العامة لمصر مش لمصلحة الحكومة".

وعقب الدكتور عبدالعال، على تعليق الوزير، قائلًا: "ما تحققه من نجاح ينسب للمجلس وما نحققه من نجاح ينسب للحكومة، لأنه يوجد تعاون بيننا للصالح العام".

الرسالة الثانية، اختص بها وزارة الصحة، بشأن إيجاد حل لمشكلة صياغة مسمى لائق بمشروع قانون مزاولة مهنة الطب، لمحاسبة الأطباء وفقًا لمعيار علمى ويناسب ما يمثله الأطباء من مكانة وقيمة في المجتمع، وقال "عبدالعال": "كلمة امتحان.. لا، وكلمة اختبار.. لا، وكلمة تقييم.. اه"، مضيفًا: "إحنا مش عايزين أى خلافات على الإطلاق".

والرسالة الثالثة، كانت من نصيب نواب الشعب، إذ قال لهم "عبدالعال": عارفين اللى مش هيجى بكرة هعمل معاه ايه؟

الرسالة الرابعة والأخير هى: "السادة الأعضاء انتوا عارفين المقاعد اللى قدام محدش ييجي ناحيتها، انتوا عارفين إنها وفقًا للائحة مخصصة للوزراء، عشان يبقي قلنا، محدش ييجي ناحيتها"، على حد ذكر رئيس البرلمان.

ترشيحاتنا

بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في شهر مارس.. فيديو

أول تعليق من فرنسا على عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات

أحمد موسى عن لياقة كامل الوزير: توقعوا وجوده بينكم بوسائل المواصلات.. فيديو

في أول اجتماع له بالوزراء.. مدبولي يرحب بـ كامل الوزير

بوتفليقة يستقبل رئيس أركان الجيش الجزائري

بوتفليقة يعلن تأجيل الانتخابات الجزائرية وعدم ترشحه لفترة خامسة

محمد صلاح يوضح حقيقة انتقاله لريال مدريد ويوفينتوس

عودة الروح إلى الجسد.. برنامج إيطالي يؤكد رغبة رونالدو في العودة لريال مدريد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

وائل جمعة يوجه رسالة دعم لـ نجم الأهلي عقب إصابته

وزير التموين يكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة.. اشحن واصرف

أحمد شوبير ينعى والد نجم الأهلي ومنتخب مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

افتح يا سمسم .. كليب جديد لـ سيف مجدي وسيف موسى
فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ
مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟