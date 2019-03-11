ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

صلاح عبد الله مداعبا نبيل الحلفاوي: أهلاوي قوي بس جميل

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:31 م
الفنان صلاح عبدالله
الفنان صلاح عبدالله
القسم الميداني
في لفتة رائعة وطريفة في نفس الوقت حاول الفنان صلاح عبد الله أن يظهر للجميع أن اختلاف الانتماءات لا يعني شيئا وأن هذه هي متعة كرة القدم، مطالبا جماهير القطبين بمؤازرة بعضها البعض في المباريات الإفريقية .

حيث داعب "صلاح عبدالله " الفنان نبيل الحلفاوي المعروف بأهلاويته الشديدة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب قائلًا: "الحلفاوي أهلاوي قوي بس أهلاوي جميل وأنا زملكاوي لكن بره مصر أهلاوي يا نبيل".

ويشارك الأهلي والزمالك في دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية الأفريقية.

ترشيحاتنا

قصة الشهيد أبانوب.. والده يحكي حديثه الأخير وسبب غضبه من محافظ الدقهلية

شرط وحيد لرفع العقوبة عن حميد احداد

أحمد موسى: الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية في مصر .. فيديو

محمد صلاح يوضح حقيقة انتقاله لريال مدريد ويوفينتوس

شوبير يفجر مفاجأة بشأن زيدان وعودته لـ قيادة ريال مدريد

التموين: لم يحذف أي مواطن من بطاقة الدعم بعد إعلان معايير الاستبعاد الأخيرة

شاهد فرحة المصريين بعد تولى كامل الوزير وزارة النقل.. فيديو

وزير التموين: هؤلاء يعارضون إجراءات إعادة هيكلة الدعم.. فيديو

مشادة كلامية بين السبسى ورئيس حكومته في اجتماع مجلس الأمن.. فيديو

ولي عهد بريطانيا يحذر من شرب الشاي.. لهذا السبب

رد المفتي السابق على رجل يرتكب المعاصي يوميا ويصوم عرفة لغفرانها

علي المصيلحي يزف بشرى سارة للمواطنين حول الأرز التمويني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

افتح يا سمسم .. كليب جديد لـ سيف مجدي وسيف موسى
فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ
مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟