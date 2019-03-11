صلاح عبد الله مداعبا نبيل الحلفاوي: أهلاوي قوي بس جميل

في لفتة رائعة وطريفة في نفس الوقت حاول الفنان صلاح عبد الله أن يظهر للجميع أن اختلاف الانتماءات لا يعني شيئا وأن هذه هي متعة كرة القدم، مطالبا جماهير القطبين بمؤازرة بعضها البعض في المباريات الإفريقية .



حيث داعب "صلاح عبدالله " الفنان نبيل الحلفاوي المعروف بأهلاويته الشديدة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب قائلًا: "الحلفاوي أهلاوي قوي بس أهلاوي جميل وأنا زملكاوي لكن بره مصر أهلاوي يا نبيل".



ويشارك الأهلي والزمالك في دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية الأفريقية.

