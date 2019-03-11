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أحمد موسى يكشف تآمر جماعة الإخوان الإرهابية على مصر.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:35 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي أحمد موسى؛ مجموعة من الصور التي تكشف تآمر جماعة الإخوان الإرهابية على الدولة لإسقاطها.

وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن هذه الصور لمستشار الرئيس التركي أردوغان ياسين اقطاي مع جماعة الإرهاب بتركيا.

وطالب أحمد موسى الشعب المصري بمساندة الدولة؛ ضد هؤلاء الخونة الإرهابيين الذين يسعون إلى إحداث قلق في مصر؛ لافتا أن الشعب المصري يعرف أنهم خونة ولا يأمن لهم.

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