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الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:58 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، لافتًا إلى أنه بداية من الغد، الأربعاء، ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة يصل إلى 7 درجات.

وأضاف عبد العال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للأتربة، والتى قد تصل إلى حد العاصفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى.

ونوه بأن العاصفة تصل إلى 30 عقدة على السواحل الشمالية، بينما تكون أقل شدة على الوجه البحرى، لافتا إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل البحرية والوجه البحرى وستصل خفيفة على القاهرة.

وأكد أن الموجة الحارة ستكون لمدة يوم واحد فقط، مناشدا المواطنين عدم تخفيف الملابس.

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