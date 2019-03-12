تموين الوادي يتسلم 719 بطاقة تموين ذكية جديدة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، الثلاثاء، عن وصول 719 بطاقة تموين ذكية جديدة (بدل فاقد – بدل تالف – فصل اجتماعي) للمديرية والإدارات.



وأكد صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تسليم البطاقات للإدارات التموينية على مرحلتين، الأولى تضمنت 102 بطاقة والمرحلة الثانية 617 بواقع: 35 بطاقة لمركز بلاط، 64 بطاقة لمركز باريس، 77 بطاقة لمركز الفرافرة، و201 بطاقة لمركز الداخلة، و240 بطاقة لمركز الخارجة.



وأضاف السيد، أنه شدد على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بسرعة تسليم البطاقات للمستفيدين في أسرع وقت لصرف مقرراتهم التموينية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

