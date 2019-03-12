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أخبار البلد

الرئيس السيسي يستقبل النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ووزير الدفاع

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:56 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بعد ظهر اليوم بقصر الاتحادية كلا من الفريق أول عوض بن عوف النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ووزير الدفاع.

كما استقبل الرئيس الفريق أول صلاح عبد الله قوش مدير جهاز الامن والمخابرات الوطنية بالسودان، وعبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان بالقاهرة ".

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

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