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أخبار العالم

فندق برازيلي يكشف فضيحة جديدة لنجل رئيس الوزراء الإسرائيلي

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:37 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي ونجله
القسم الخارجي
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مطاردة فندق "كوباكبانا" البرازيلي، لنجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يائير نتنياهو، حيث أنه لم يدفع تكاليف إقامته لمدة 3 أشهر.

وأفادت الصحيفة بأن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي سافر بصحبة والدته سارة نتنياهو، ووالده رئيس الوزراء إلى البرازيل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد بولسونارو، إلا أن يائير فر هاربًا دون أن يدفع فاتورة قدرها 2925 دولار.

وفي ضوء ذلك تواصل ممثلي الفندق مع إحدى قنوات الراديو الإسرائيلية، وكشفوا تفاصيل الثلاثة أشهر الذي قضاها نجل نتنياهو متسائلين من سيدفع ثمن استجمام نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى نتنياهو الذي تعهد بالسداد من قبل.

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