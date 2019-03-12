انضمام الإعلامية قصواء الخلالي إلى أسرة قناة TeN

أعلنت قناة TeN انضمام الإعلامية قصواء الخلالي، إلى أسرة القناة، في إطار خطة التطوير المستمرة والشاملة، التي تحدث داخل المحطة، ومن المقرر أن تبدأ قصواء العمل مع قناة TeN خلال الأيام القليلة المقبلة.



قصواء الخلالي تخرجت في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ودرست الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهي حاصلة على دبلوم في تطوير الإعلام من جامعة محمد بن راشد في الإمارات المتحدة، وهي أحد أبناء قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، حيث عملت كمقدمة نشرة، ثم مذيعة برامج منها "صباح الخير يا مصر"، وقدمت بعده بعض البرامج السياسية، أبرزها "على اسم مصر" على الفضائية المصرية، وغيرها من مختلف البرامج المتخصصة، بالإضافة للنشرات والتغطيات، بجانب عدة برامج في الفضائيات المصرية.

