أجويرو يقود تشكيلة مانشستر سيتي أمام شالكة بدوري الأبطال

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، ودومينيكو تيديسكو مدرب شالكه الألمانى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "الاتحاد" ، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل مان سيتى ضد شالكه كالتالى: إيدرسون، ووكر، دانيلو، لابورت، زينتشينكو، جوندوجان، ديفيد سيلفا، سترلينج، ساني، بيرناردو سيلفا، أجويرو.
يذكر أن مانشستر سيتى خطف فوزًا مثيرًا من شالكه، فى الدقائق الأخيرة من مواجهة الذهاب التى أقيمت خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وجاء تشكيل مان سيتى ضد شالكه كالتالى: إيدرسون، ووكر، دانيلو، لابورت، زينتشينكو، جوندوجان، ديفيد سيلفا، سترلينج، ساني، بيرناردو سيلفا، أجويرو.
يذكر أن مانشستر سيتى خطف فوزًا مثيرًا من شالكه، فى الدقائق الأخيرة من مواجهة الذهاب التى أقيمت خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.