على طريقة نمبر وان.. محمد إمام وسط المعجبين أثناء تصوير هوجان.. فيديو

نشر الممثل محمد إمام مقطعا مصورا له على موقع التغريدات القصيرة تويتر أثناء تصوير مسلسل هوجان، وسط حشد كبير من معجبيه على طريقة الممثل محمد رمضان.



وعلق محمد إمام: أسعد لحظات حياتي بتبقى في وسط الناس اللي بيحبوني من قلبهم .. جمهور عظيم يستحق الواحد يموت نفسه علشانه.



ويعرض لـ محمد إمام فى الفترة المقبلة فيلم " لص بغداد" من بطولة فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق، ياسمين رئيس، وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.









