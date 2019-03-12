دور المجتمع المدني في مواجهة الزيادة السكانية في ندوة ببئر العبد

نظم مجمع إعلام بئر العبد محافظة شمال سيناء التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة اليوم بمقر المجمع، حول " دور المجتمع المدنى فى مواجهة الزيادة السكانية "، وحضرها مجموعة من قطاع الشباب والطلاب والسيدات وأشرف على الندوة وأدارها طلعت الحفنى كبير إعلاميين بهيئة الاستعلامات .



وحاضر فيها الشيخ هشام نظمى وكيل إدارة أوقاف بئر العبد، وتحدث عن مفهوم منظمات المجتمع المدنى، وتأثير الزيادة السكانية على المجتمع، وشرعية التنظيم فى الديانات السماوية، وخطورة الزيادة السكانية على العملية التعليمية ، وعلى فرص العمل .



كما رد على الاستفسارات التي دارت حول الفرق بين التحديد والتنظيم وهل تنظيم الأسرة حرام؟ ومتى تبدأ منظمات المجتمع المدنى فى التوعية بالقضيه السكانيه.. و تم اجراء مسابقة لحظيه حول موضوع اللقاء، وتم توزيع جوائز رمزية على الفائزين .



وأوصى الحضور، بتكثيف لقاءات للتوعية بالقضية السكانية بالقرى والمدارس ومراكز الشباب، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى مواجهة الزيادة السكانية، ووضع قوانين رادعة تحد من زواج القاصرات .



صرح بذلك عبد الفتاح الإمام مدير مجمع إعلام بئر العبد.