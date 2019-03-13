ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سلطة الطيران تمنع البوينج B737 Max من الأجواء والمطارات المصرية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:06 ص
البوينج B737 /Max
البوينج B737 /Max
نورهان خفاجي
اتخذت سلطة الطيران المدنى المصرى، قرارًا احترازيًا لصالح سلامة الركاب والطيران بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات البوينج من طراز البوينج(B737 /Max) فى الأجواء والمطارات المصرية.

قالت وزارة الطيران المدني: إنه تم إصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم وذلك فى أعقاب الحادث المؤسف لشركه الخطوط الجويه الأثيوبية يوم ١٠ مارس لنفس طراز الطائرة وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن.

وأضافت وزارة الطيران ، أنه جار عمل تقييم لسلامة تشغيل هذا الطراز مع سلطات الطيران المدني الدولية والشركة المصنعة للطائرة ووكالات السلامة المعنية.

جدير بالذكر أن شركه مصر للطيران لا تمتلك هذا الطراز من طائرات البوينج B737/max ولا يأتى ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوى، مع العلم انه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى اي من الشركات المصرية.

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تتسلم الطائرة الرابعة من صفقة البوينج تمهيدا للعودة بها

وصول طائرة مصر للطيران الرابعة من صفقة البوينج إلى القاهرة

حصاد وزارة الطيران المدني لعام 2017

إثيوبيا توقف أسطول طائرات بوينج طراز 737 ماكس عن الطيران حتى إشعار آخر

من إندونيسيا إلى إثيوبيا.. كوارث «البوينج» لا تتوقف

بوينج تواجه خسائر فادحة بعد حادث الطائرة الأثيوبية المنكوبة.. الصين وإثيوبيا وإندونيسيا توقف أكبر أساطيلها في العالم.. أديس أبابا: الطيار أبلغ عن مشاكل فنية قبل الكارثة بدقائق

ترشيحاتنا

دوري أبطال رونالدو.. كيف حرق البرتغالي قلب سيميوني وتحول إلى كابوس مزعج

سلطة الطيران تمنع البوينج B737 Max من الأجواء والمطارات المصرية

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 13-3-2019.. فيديو

محمد صلاح يقود ليفربول في مباراة مصيرية أمام بايرن ميونخ.. اليوم

صباح البلد يبرز تقرير نيويورك تايمز عن الغاز المصري.. فيديو

الاتحاد الأفريقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. هيونداي توسان تجذب الأنظار بمواصفات هائلة وأسعار مفاجأة.. فيديو

بعد مهاجمته للعرب.. قرقاش يفتح النار على نتنياهو

بطلها الحرس الثوري.. أكبر فضيحة اختلاس في تاريخ إيران

رانيا هاشم تكشف عن آخر كلمات نبيل زكي لها قبل وفاته

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

فيديو

شاهد.. الداخلية تجري تحليل مخدرات لسائقي الميكروباص والتاكسي والنقل على الطرق
الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو
تعرف على أول بطل مصري في لعبة السومو..فيديو
الصحة: اختبارات تخصصية في 31 مجالا للعاملين بالتأمين الصحي.. فيديو
أول تعليق من الكنيسة على إضافة اللغة القبطية لـ محرك بحث جوجل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟