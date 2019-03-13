سلطة الطيران تمنع البوينج B737 Max من الأجواء والمطارات المصرية

اتخذت سلطة الطيران المدنى المصرى، قرارًا احترازيًا لصالح سلامة الركاب والطيران بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات البوينج من طراز البوينج(B737 /Max) فى الأجواء والمطارات المصرية.



قالت وزارة الطيران المدني: إنه تم إصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم وذلك فى أعقاب الحادث المؤسف لشركه الخطوط الجويه الأثيوبية يوم ١٠ مارس لنفس طراز الطائرة وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن.



وأضافت وزارة الطيران ، أنه جار عمل تقييم لسلامة تشغيل هذا الطراز مع سلطات الطيران المدني الدولية والشركة المصنعة للطائرة ووكالات السلامة المعنية.



جدير بالذكر أن شركه مصر للطيران لا تمتلك هذا الطراز من طائرات البوينج B737/max ولا يأتى ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوى، مع العلم انه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى اي من الشركات المصرية.