تعرف على تفاصيل قانون الحكومة بالتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

قال النائب معتز محمد محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان وافق أمس نهائيًا على قانون الحكومة بالتصالح فى مخالفات البناء.





وأوضح "محمود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون يعد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال الفترة الماضية ؛ حيثُ إن هناك مليونا و800 ألف مبنى بدون ترخيص ، فضلًا عن نصف مليون دور مخالف، وذلك داخل الأحوزة العمرانية لذا من الصعب إزالتها.





وكشف "عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب" عن أهم بنود التصالح ؛ حيثُ يجب أن يكون المبنى ليس بخطر على السكان به، كما أنه يجب ألا يكون الاتساع لديه يؤثر على مناطق عسكرية أو أراضى الدولة.



