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حوادث

سقوط أخطر تاجر مخدرات بالوراق بحوزته كيلو ونصف هيروين قبل بيعها

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:20 م
القبض علي احد اخطر
القبض علي احد اخطر تجار المواد المخدرة
ندى حمودة - أحمد مهدي
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على أحد أخطر تجار المواد المخدرة وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الهيروين قبل ترويجها علي عملائه.

ووردت معلومات للملازم أول حسين صبري راشد معاون مباحث الوراق بقيام سيد. م. ص وشهرته ( العرباوي ) 50 سنة عاطل ويتاجر في المواد المخدرة، فور إخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بسرعة القاء القبض علي المتهم بعد التأكد من المعلومات.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهم مسجل شقي خطر فئة أ ( فرض سيطرة ) سابق اتهامه في 23 قضية ( سرقات بالإكراه – سلاح بدون ترخيص – مخدرات – سرقات متنوعة – ضرب – مشاجرة – هروب من مراقبة ) اخرهم لسنة 2009 جنح قسم الوراق (( هروب من مراقبة ))، انتقلت قوة أمنية تراسها المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق وتمكنت من ضبط المتهم وعثر بحوزته علي كيلو ونصف من مسحوق الهيروين المخدر وسلاح ابيض مطواة وهاتف محمول و300 جنيه مصري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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