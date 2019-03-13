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جامعة بدر تؤهل طلبة العلاج الطبيعي للحصول على 4 شهادات مهنية عند التخرج

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:38 م
صدى البلد
كريم عاطف
أعلن الدكتور مصطفي كمال رئيس جامعة بدربالقاهرة BUCK أن كليه العلاج الطبيعي بجامعة بدر في طريقها حاليا لتنفيذ عدد من البرامج المهنية التي ستعطي ميزة لطالب كلية العلاج الطبيعي بجامعة بدر عند التخرج، بأنه الوحيد علي مستوي الجامعات المصرية الذي سيكون مؤهل بعد حصوله على البكالوريوس في أحد البرامج المهنية التي تقدمها الجامعات الأمريكية التي تربطها بجامعة بدر اتفاقيات تعاون وتشمل شهادات العلاج اليدوي والتأهيل العصبي لأمراض العمود الفقري وإصابات النخاع الشوكي والتأهيل لإعاقات الأطفال والتأهيل الرئوي وتأهيل مرضى ما بعد أمراض القلب.


وتأتي هذه البرامج المهنية تفعيلا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها جامعة بدر مع كليات العلاج الطبيعي في جامعة ونستون سالم الأمريكية وجامعة فرجينيا الأمريكية.

وأكد الدكتورعدلي صبور عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة بدر، أن التأهيل لأول شهادة مهنية تم هذا العام، إذ أتم طلبة السنه النهائية بكلية العلاج الطبيعي دراسة البرنامج المميز المؤهل لاجتياز اختبارات الحصول على الشهادة المهنية في العلاج اليدوي المعتمدة من جامعة ونستون سالم الأمريكية، وسيجري اختباراتها النظرية والعملية بعد نهاية امتحانات البكالوريوس .

جدير بالذكر أن هذه البرامج الأربعة من اكثر التخصصات المطلوبة في السوق المصري والعالمي، ويهتم الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر توفيرها لطلاب BUC عن طريق عدد من الجامعات العالمية للارتفاع بمستواهم المهني والأكاديمي، وزيادة فرصهم في سوق العمل بعد التخرج.

وقال الدكتور عدلي إن البرامج المهنية يتم إدخالها دوريا في السنوات القادمة حيث سيبدأ في العام المقبل تنفيذ البرنامج المميز للتأهيل العصبي ولأمراض العمود الفقري وإصابات النخاع الشوكي بالتعاون مع جامعة فرجينيا الأمريكية.

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