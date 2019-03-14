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أخبار العالم

رئيس قرغيزستان يؤكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الصين

الخميس 14/مارس/2019 - 08:28 ص
رئيس قرغيزستان سورونباي
رئيس قرغيزستان "سورونباي جينبيكوف"
أ ش أ
أكد رئيس قرغيزستان "سورونباي جينبيكوف"، أن بلاده داعم ومشارك نشط في مبادرة "الحزام والطريق"، وعلى استعداد لتعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات.

وقال "جينبيكوف" - في تصريحات خلال اجتماعه مع "دو ده ون" سفيرة الصين المعينة حديثا لدى قرغيزستان ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس - إن بلاده تثمن الصداقة بين البلدين، وتعتبر تنمية العلاقات مع "صين واحدة" من أولويات سياستها الخارجية.

وأضاف أن بلاده مستعدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع الجانب الصيني، مشيرًا إلى تطلعه لزيارة الصين، وحضور الدورة الثانية من منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المقرر نهاية أبريل المقبل، ولقاء الرئيس الصيني شي جين بينج.

من جانبها، قالت سفيرة الصين الجديدة لدى قيرغيزستان "دو ده ون" إن الصين وقرغيزستان جارتان صديقتان، والعلاقات بين البلدين تحافظ على ديناميكية جيدة من التنمية الصحية والمستقرة.

وأشارت إلى أنه بفضل الجهود المشتركة للجانبين، سيستمر تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وقرغيزستان، متعهدة بأنها ستبذل، خلال فترة عملها، قصارى جهدها لتقوية الصداقة التقليدية بين الصين وقرغيزستان، وتعزيز التعاون العملي بين الجانبين بما يصب في صالح الشعبين.

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