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فن

تامر حسني يتخطى الـ 25 مليون مشاهدة بـ ناسيني ليه

الخميس 14/مارس/2019 - 09:57 ص
تامر حسني
تامر حسني
سعيد فراج
تجاوز كليب الفنان تامر حسني الجديد حاجز الـ25 مليون مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في 16 فبراير الماضي، ليصل إجمالي مشاهداته مؤخرًا إلى 25 مليونا و406 آلاف مشاهدة خلال 26 يومًا فقط.

«ناسيني ليه» من ضمن أغاني ألبوم تامر حسني الأخير «عيش بشوقك»، وهي من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع موسيقي: وسام عبد المنعم، مكساج: هاني محروس، ماستر: أمير محروس، والكليب فكرة: تامر حسني، وإخراج: سعيد الماروق.

وتصدر تامر حسني ترتيب ألبومات عام 2018 بمشاهدات ألبومه "عيش بشوقك" التي وصلت إلى ربع مليار "يوتيوب".

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