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الأوقاف تحظر تجديد تعاقد المؤقتين أو تثبيتهم قبل تحليل المخدرات

الخميس 14/مارس/2019 - 10:11 ص
الأوقاف تواصل تحليل
الأوقاف تواصل تحليل المخدرات
عبد الرحمن محمد
وجهت وزارة الأوقاف الهيئات التابعة لها وهيئة الأوقاف والشركات التابعة لها بحظر تجديد عقد أي متعاقد أو موظف مؤقت أو تثبيته أو التعاقد بأي صورة من صور التعاقد الوظيفي إلا بعد تقديم شهادة معتمدة من الوزارة تفيد بعدم تعاطيه للمخدرات، من خلال التحاليل المفاجئة التي تجريها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع المراكز المختصة.

كما طالبت الوزارة جميع الهيئات التابعة لها بموافاتها بأسماء جميع المتعاقدين والمؤقتين لإدراجهم في حملات الوزارة المفاجئة للتحاليل، علمًا بأن من يثبت تعاطيه من أي من العاملين المؤقتين أو المعينين ستتم اتخاذ إجراءات فصله.

وقالت الوزارة - في بيان لها -إن الهدف هو حماية المتعاطي من شر تعاطيه وحماية المجتمع من شره، علمًا بأن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لمعالجة كل من يتقدم لطلب العلاج، وسيكون الأمر سريًا ومجانًا، بشرط تقدم المتعاطي بطلب العلاج قبل إجراء التحاليل المفاجئة له.

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