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اقتصاد

بروتوكول بين قطاع الأعمال والإسكان لاستغلال مليون متر بالقاهرة الجديدة

الخميس 14/مارس/2019 - 11:34 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
علياء فوزى
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بشأن قطعة أرض بطريق القاهرة - السويس الصحراوي في القاهرة الجديدة بمساحة مليون متر مربع.

وقع البروتوكول مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمحاسب مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشؤون المالية والإدارية.

وكان تم الاتفاق بين الشركة القابضة والهيئة على تقسيم المساحة محل هذا البروتوكول إلى قطع أراضي سكنية صغيرة شاملة الخدمات.

وينظم البروتوكول استغلال قطعة الأرض المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية من خلال الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي ستقوم بإعداد المخطط التفصيلي للمساحة وتصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية وتوفير مصادرها، وطرح الأراضي السكنية الواقعة ضمن هذه المساحة بنظام القرعة العلنية، وكذلك طرح الأراضي الخدمية الواقعة بذات المساحة، وفق خطة طرح الأراضي الخاصة بالهيئة.

وبمقتضى هذا البروتوكول تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بسداد 50% لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية من حصيلة القيمة البيعية لقطع الأراضي (سكني – خدمي) التي يتم بيعها بالفعل، حيث يبلغ نصيب الشركة القابضة بقيمة استرشادية 1.3 مليار جنيه.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، عقد وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور رئيسي الشركتين القابضتين للتشييد والتعمير والصناعات المعدنية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهات التابعة لوزارة الإسكان والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وخاصة في مجال التطوير العقاري والمقاولات.

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