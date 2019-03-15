ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

قرعة دوري أبطال أوروبا .. برشلونة أمام مان يونايتد وتوتنهام يواجه مانشستر سيتي

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:26 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عن وقوع فريق برشلونة الإسباني أمام منافسه مانشستر يونايتد بينما يواجه فريق توتنهام مواطنه مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب لدوري ربع النهائي يومي 9و10 أبريل ثم تقام مباراة الإياب 16و17 من نفس الشهر وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

على جانب آخر تقام مباريات ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال يومي 30 أبريل و1 مايو المقبلين، والإياب يومي 7 و8 مايو، ويستضيف ملعب "واند ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسبانى، المباراة النهائية للبطولة في 1 يونيو القادم.

ترشيحاتنا

أحلام الأهلي والزمالك الأفريقية تصطدم بعقبة جزائرية

أب وابنته في أفضل مشهد على الإطلاق بوسائل التواصل.. فيديو

رئيس وزراء أستراليا: منفذ الهجوم في نيوزيلندا يميني إرهابي متطرف

حادث نيوزيلندا الإرهابي.. اللحظات الأولى بعد حادث تفجير المسجدين

7 سنن واظب عليها النبي يوم الجمعة

معلومات عن منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا

التعليم: إعلان نتائج مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.. غدًا

رئيس الترسانة: لم نعرف حقيقة شركة المراهنات.. وأوقفنا التعامل معها.. فيديو

الرئاسة: 20 ألف فدان بتوشكى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ومجتمعات جديدة موازية لوادى النيل .. صور

بعد قيادة طهطا للفوز الرابع.. كواليس التعاقد مع الساحر ورفض نجم الزمالك المهمة

الأرصاد تحذر من طقس غدًا وتناشد المواطنين بالتزام منازلهم .. فيديو

لاعب نادى الأهلى السابق ينعى ضحايا حادث نيوزيلندا: رحم الله الشهداء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور

مسيرة الجمهورية تصل سرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. صينية ريش بالخضار ومحشى بطاطس.. الحلو: بارفيه الفراولة

الرئاسة: 20 ألف فدان بتوشكى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ومجتمعات جديدة موازية لوادى النيل .. صور

عاش هنا يوثق صعود ابن الأكراد حتى أصبح أميرا للشعراء وكواليس علاقته الخاصة بالخديوي توفيق وعباس حلمي ونفيه على يد الإنجليز

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس غدًا وتناشد المواطنين بالتزام منازلهم .. فيديو
باحث: خنجر توت عنخ آمون مصنوع من أحجار فضائية.. فيديو
حادث نيوزيلندا الإرهابي.. اللحظات الأولى بعد حادث تفجير المسجدين
حادث نيوزيلندا الإرهابي.. الخارجية تطالب بتكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب
مدحت صالح يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته.. ويرد على سؤال إيه بيعجبك في الست

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟