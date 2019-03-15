قرعة دوري أبطال أوروبا .. برشلونة أمام مان يونايتد وتوتنهام يواجه مانشستر سيتي

أسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عن وقوع فريق برشلونة الإسباني أمام منافسه مانشستر يونايتد بينما يواجه فريق توتنهام مواطنه مانشستر سيتي.



ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب لدوري ربع النهائي يومي 9و10 أبريل ثم تقام مباراة الإياب 16و17 من نفس الشهر وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.



على جانب آخر تقام مباريات ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال يومي 30 أبريل و1 مايو المقبلين، والإياب يومي 7 و8 مايو، ويستضيف ملعب "واند ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسبانى، المباراة النهائية للبطولة في 1 يونيو القادم.