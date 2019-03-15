تدريبات خاصة للتسديد بمران الإسماعيلي لمواجهة الأفريقي

خصص البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريبات خاصة على التسديدات خلال المران الختامى.



ويحرص المدرب البلجيكى على تطوير القدرات الهجومية للفريق من أجل تسجيل الأهداف بشكل أكبر.



ويحل الدراويش ضيفا غدا على الأفريقى باستاد رادس ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.