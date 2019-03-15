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رياضة

تدريبات خاصة للتسديد بمران الإسماعيلي لمواجهة الأفريقي

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:00 م
مران الاسماعيلي
مران الاسماعيلي
نور عادل
خصص البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريبات خاصة على التسديدات خلال المران الختامى.

ويحرص المدرب البلجيكى على تطوير القدرات الهجومية للفريق من أجل تسجيل الأهداف بشكل أكبر.

ويحل الدراويش ضيفا غدا على الأفريقى باستاد رادس ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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