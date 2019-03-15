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رياضة

محافظ بورسعيد يتابع فعاليات بطولة الجمهورية للووشو والكونغ فو

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:29 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فعاليات بطولة الاتحاد المصري للووشو و كونغ فو - والمقامة يومي ١٥ و١٦ مارس ٢٠١٩ بالصالة المغطاة المدينة الرياضية.

ورحب المحافظ بجميع الفرق المشاركة بالبطولة من مختلف محافظات مصر، موكدا بأن بورسعيد جاهزة علي الدوام في استقبال كافة الفعاليات والبطولات الرياضية المحلية والدولية لاسيما بعد النجاح الكبير الذي تحقق في تنظيم بطولة دورة حوض البحر المتوسط لكرة اليد.

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