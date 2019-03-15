مكافحة الإدمان: حللنا لـ أكثر من 8000 موظف في شهرين.. فيديو

قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، إن نسبة تعاطي المخدرات في مصر وصلت إلى 10% في الفترة الماضية، وفيما يخص الإدمان وصلت النسبة إلى 2%.



وأضاف " جمعة " في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، ان قرار إخضاع موظفي الدولة إلى فحص المخدرات يحد من حركة الطلب على المخدرات، موضحا أن الصندوق بدأ في حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات منذ اكثر منذ 3 سنوات للسائقين وأجرينا 145 ألف تحليل للسائقين المهنيين في عام 2015 وكانت النسبة 24 % وانخفضت في 2018 إلى 12%.



تابع:" كشفنا على 12 ألف سائق من سائقي الحافلات المدرسية وكانت نسبة التعاطي 12% وانخفضت إلى 2.9%، وخلال الشهرين الماضيين حللنا على 8282 موظفا من موظفي الجهاز الإداري للدولة وأي نتيجة تكون إيجابية يتم تحويلها للنيابة العامة ومن ثم يفصل الموظف عن العمل".

