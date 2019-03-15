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مكافحة الإدمان: حللنا لـ أكثر من 8000 موظف في شهرين.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:23 م
تعاطي المخدرات
تعاطي المخدرات
هاني حسين
قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، إن نسبة تعاطي المخدرات في مصر وصلت إلى 10% في الفترة الماضية، وفيما يخص الإدمان وصلت النسبة إلى 2%.

وأضاف " جمعة " في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، ان قرار إخضاع موظفي الدولة إلى فحص المخدرات يحد من حركة الطلب على المخدرات، موضحا أن الصندوق بدأ في حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات منذ اكثر منذ 3 سنوات للسائقين وأجرينا 145 ألف تحليل للسائقين المهنيين في عام 2015 وكانت النسبة 24 % وانخفضت في 2018 إلى 12%.

تابع:" كشفنا على 12 ألف سائق من سائقي الحافلات المدرسية وكانت نسبة التعاطي 12% وانخفضت إلى 2.9%، وخلال الشهرين الماضيين حللنا على 8282 موظفا من موظفي الجهاز الإداري للدولة وأي نتيجة تكون إيجابية يتم تحويلها للنيابة العامة ومن ثم يفصل الموظف عن العمل".

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