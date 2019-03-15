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الهجرة: شحن جثامين المصريين بحادث نيوزيلندا بعد التعرف على هويتهم

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:53 م
وزيرة الهجرة نبيل
وزيرة الهجرة نبيل مكرم
سعيد العربي
تلقت وزارة الهجرة بلاغًا من أسرة أحد المصريين المقيمين بنيوزيلندا تفيد بوفاته في الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في مسجدين.

وعلى الفور، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأسرة المواطن لتقديم واجب العزاء، وخلال الاتصال أشار أهل المتوفي إلى أن هناك ثلاثة مصريين استشهدوا خلال الحادث في المسجدين، وطلبوا سرعة إنهاء الإجراءات وشحن الجثامين إلى مصر.

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة أنه فور التأكد من الوفاة ومراجعة الأسماء والتعرف على الجثامين، ستقوم الوزارة في إطار البروتوكول الموقع مع مؤسسة مصر الخير بشحن الجثامين فورًا، مقدمة خالص العزاء لأسر المفقودين، ومشددة على المتابعة الفورية لكل ما يُستجد من تفاصيل.

كانت السفيرة نبيلة مكرم تواصلت، صباح اليوم، مع السفير طارق الوسيمي سفير مصر لدى نيوزيلندا، للاطمئنان على المواطنين المصريين هناك عقب الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مسجدين جنوب نيوزيلندا.

‏‎و أكد السفير طارق الوسيمي على متابعة السفارة هناك للموقف، وإرساله رسميًا للخارجية النيوزلندية لطلب أسماء الضحايا والمصابين.

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