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أخبار العالم

رئيسة وزراء نيوزيلندا: منفذ هجوم شيرش سافر لعدة دول وليس مقيما

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:47 م
رئيسة وزراء نيوزيلندا
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
رويترز
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن منفذ هجوم كرايستشيرش سافر لعدة دول حول العالم ولم يكن من المقيمين لفترات طويلة في البلاد.

وأضافت "أرديرن"، في مؤتمر صحفي في العاصمة ولنجتون إن الرجل استرالي "سافر لفترات متقطعة إلى نيوزيلند وبقي فيها لفترات مختلفة".

وأضافت "لا يمكن أن أصفه بأنه من المقيمين لفترة طويلة".

لكنها أشارت إلى أنه لم يكن على قوائم الترقب لا في بلادها ولا في استراليا.

وقتل المسلح 49 شخصا وأصاب أكثر من 40 في مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة.

وقالت أرديرن إن قوانين الأسلحة في البلاد يجب أن تتغير عقب الهجوم. وأضافت أن من بين الضحايا مواطنون من باكستان وتركيا والسعودية وإندونيسيا وماليزيا.

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