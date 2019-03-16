حمدي فتحي يواصل التأهيل في الجيم والجري للعودة لتدريبات الأهلي

واصل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه التأهيلي صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.



وخاض فتحي جلسة من التدريبات في الجيم قبل أن يستأنف برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وجانب من التدريبات البدنية، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.



ويعاني حمدي فتحي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة الجماعية في التدريبات والمباريات الأخيرة، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.