شالكة يواصل المعاناة ويخسر من لايبزيج في الدوري الألماني

فازفريق لايبزيج على مضيفه نادي شالكة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.



سجل تيمو فيرنر مهاجم المنتخب الألماني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة عشر ، وهو الهدف الأول له في عام 2019 ، ليقود فريقه لتحقيق الفوز في ميدان شالكة.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي لايبزيج للنقطة 49 في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد نادي شالكة عند النقطة 23 في المركز الخامس عشر.



وفي مباراة أخرى تعادل فريق هوفينهايم مع شتوتجارت بهدف لمثله ضمن منافسات نفس الجولة.



افتتح الكرواتي كرامريتش التسجيل لهوفينهايم في الدقيقة 42 ، قبل أن يتعادل السويسري زوبير لفريق شتوتجارت في الدقيقة 66 ، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.



واكتسح فريق فولفوسبورج نظيره فورتونا ديسلدورف بخمسة أهداف مقابل هدفين ، كما حقق فريق أوجسبورج فوزًا هامًا على حساب نظيره هانوفر بثلاثة أهداف مقابل هدف.