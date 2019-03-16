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توفيق عكاشة يكشف دور أمير قطر في نقل الدواعش إلى الجزائر

السبت 16/مارس/2019 - 09:06 م
الأمير القطري
الأمير القطري
عبد الخالق صلاح
عبر الإعلامي توفيق عكاشة؛ عن حزنه بسبب الأحداث الجارية في الجزائر؛ موضحًا أن القدر يلعب دورًا كبيرًا فيما يحدث هناك. 

وأوضح "عكاشة" خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المُذاع على فضائية «الحياة»؛ أن أمير قطر تم تكليفه من قبل الماسونية بنقل الدواعش الى دول جديدة وهى الجزائر؛ مطالبًا الشعب الجزائري بالالتفاف حول رجال الأمن الجزائري ومؤسسات الدولة هناك حتى لا يهزم الشعب الجزائرية.

وأكد "عكاشة"؛ أن الدول العربية معرضة للتدمير وانتهاك حرمة البيوت مرددًا: «الديمقراطية مبتأكلش عيش.. مش هتصحى من النوم يا شعوب ياعربية ناكل ديمقراطية.. التفوا خلف قيادتكم الأمنية ومؤسسات الدولة».

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