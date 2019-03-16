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رياضة

رباعى عربى قوى .. تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا

السبت 16/مارس/2019 - 09:14 م
دوري ابطال افريقيا
دوري ابطال افريقيا
نور عادل
انتهى اليوم السبت دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا،بمباريات مثيرة كان ابرزها فوز الأهلي على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف دون رد.

وتأهل عن المجموعة الأولى الوداد المغربي وصن داونز الجنوب افريقي ،وبعدما وصل الثنائي الي 10 نقاط في رصيدهم، ومن المجموعة الثانية تأهل الترجي التونسي وحوريا كوناكري ،حيث الأول يملك 14 نقطة،والثاني 10 نقاط.

وفى المجموعة الثالثة تأهل مازيمبي الكونغولي بعدما حصد 11 نقطة،وبرفقته شباب قسنطنية بـ10 نقاط في رصيده،وفي الأخير بالمجموعة الرابعة تأهل الأهلي برصيد 10 نقاط،وسيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط.

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