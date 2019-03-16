لـ فسخ خطوبتها.. طالبة تحاول الانتحار بالمنوفية

اقدمت طالبة بمركز قويسنا علي الانتحار عقب سوء حالتها النفسية لفسخ خطوبتها بتناول حبة حفظ القمح والمعروفة بالحبة القاتلة ، وتم نقلها الي المستشفي في حالة سيئة.



تلقي اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، اخطارا من مستشفي شبين الكوم الجامعي بوصول، " ب.ب.م " ١٨ سنة طالبة ومقيمة مركز قويسنا مصابة بحالة تسمم، وحالتها العامة سيئة.



وبسؤال والدتها، أكدت أن نجلتها تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب فسخ خطوبتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.