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فن

جولة فيلم الحلم البعيد تستقر في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الأحد 17/مارس/2019 - 01:34 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
جذب فيلم الحلم البعيد للمخرج مروان عمارة والمخرجة يوهانا دومكي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية للعرض بالدورة الثامنة، ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

كان الفيلم، بدأ جولته في المحافظات بشهر من العروض التجارية الناجحة في سينما زاوية بالقاهرة، كما عُرض أيضًا في فرع سينما زاوية بالإسكندرية، وشارك في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية.

أحداث فيلم الحلم البعيد تدور في مدينة شرم الشيخ رمز الحرية والكسب السريع التي يحلم بها الشباب المصري، لكن بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الفترة الأخيرة أدت إلى توقف عجلة قطاع السياحة هناك. ويرصد مجموعة من العمال المصريين صغيري السنّ الذين يعملوّن في أحد الفنادق السياحية الفاخرة؛ حيث الصدام بين سخافات وقوالب الثقافتين الغربية والشرقية، وهناك تعيش تلك الفئة من الشباب حياةً أشبه بالحلم.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالدورة الـ 53 من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، كما نافس في المسابقة الرسمية بـمهرجان الجونة في عرضه الأول بالعالم العربي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان لندن السينمائي، بالإضافة لمهرجانات دولية أخرى.

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