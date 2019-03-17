24 مارس.. الحكم في دعوى رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالله المحامي وكيلًا عن النقابة العامة لصيادلة مصر، والتي طالب فيها برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، للحكم بجلسة 24 مارس الجاري.



وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا فى وقت سابق، بوقف تنفيذ قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، بالاستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المتضمن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.



وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بفرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر.