تعرف على أسعار الشقق بالعبور المتر يبدأ من 4000 جنيه

رصد موقع "صدى البلد" الإخبارى، تفاصيل سعر المتر للوحدات السكنية بمدينة العبور والذى يتراوح بين 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه تقريبا.



ويبدأ سعر المتر بالمدينة من 4050 جنيها فى المتوسط بمنطقة إسكان المستقبل، تليها منطقة الحي الثانى بسعر 4400 جنيه للمتر، ثم يصل سعر المتر لنحو 4500 جنيه تقريبا بالحى الرابع.



ويصل سعر المتر لنحو 4600 جنيه فى المتوسط بالحي الثامن والثالث ومنطقة إسكان الشباب، ويصل متوسط سعر المتر فى الحى الأول إلى 4650 جنيها، ويرتفع السعر بالحي السادس ليصل إلى 5000 جنيه تقريبا للمتر، وفى الحى التاسع سجل 5100 جنيه تقريبا.



وسجل سعر المتر بالحى الخامس متوسط 5400 جنيه للمتر، تبعه الحى السابع بقيمة 6500 جنيه تقريبا ، وسجل أعلى سعر للمتر بمنطقة جولف سيتى بمتوسط 7900 جنيه تقريبا.