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رياضة

خالد بوطيب يهدر هدف أول للزمالك أمام نصر حسين داي .. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 06:31 م
خالد بوطيب
خالد بوطيب
يسري غازي
أهدر خالد بوطيب فرصة تسجيل هدف لفريق الزمالك فى مرمى نصر حسين داي الجزائري في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية على ملعب 5 جويلية.

وتلقى خالد بوطيب تمريرة من عبدالله جمعة داخل منطقة الجزاء فشل خالد بوطيب فى ترجمتها إلى هدف أول للفارس الأبيض ونجح مدافع المنافس فى إبعادها إلى ضربة ركنية.

اعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة بالتزامن مع إغلاق المساحات في الخطوط الخلفية وأنقذ جنش مرماه من هدف محقق بعد تسديد مهاجم نصر حسين داي الكرة قوية من الجبهة اليمنى ويبعدها الى خارج منطقة الجزاء.

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